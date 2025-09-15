Центр мемориальных услуг проведет консультации в МФЦ Подмосковья в сентябре

Специалисты Центра мемориальных услуг регулярно выезжают в офисы «Мои Документы», расположенные в разных округах Подмосковья. Серия бесплатных консультаций пройдет и во второй половине сентября.

Уже во вторник, 16 сентября, встречу проведут в здании МФЦ на улице Международной в Красногорске, а на следующий день – на улице Советской в городе Голицыно, расположенном в Одинцовском округе.

Консультации также пройдут на улице Ленина в Орехово-Зуеве 23 сентября, на улице М. Горького в Электрогорске 24 сентября, на Заводской улице в микрорайоне Климовск в Подольске 25 сентября и на спортивной улице в поселке Селятино в Наро-Фоминском округе 30 сентября.

Сотрудники центра расскажут, как правильно оформить документы о захоронении, получить разрешение на установку надгробий и дадут консультацию по другим вопросам.

Рядом с местом проведения встреч в офисах «Мои Документы» установят баннеры. Специалистов можно будет узнать по форменной одежде.