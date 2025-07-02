Центр мемориальных услуг проведет консультации почти в 20 округах Подмосковья в июле

Специалисты Центра мемориальных услуг регулярно проводят выездные консультации в Подмосковье. В июле сотрудники учреждения встретятся с жителями в МФЦ и на кладбищах региона.

Ближайший прием пройдет 3 июля в многофункциональном центре в Раменском. Затем специалисты посетят Люберцы (8 июля), Наро-Фоминск (10 июля), Королев (15 июля), Воскресенск (22 июля), Домодедово (24 июля), Волоколамск (29 июля) и Мытищи (31 июля).

Кроме того, со 2 по 30 июля сотрудники Центра мемориальных услуг будут консультировать посетителей кладбищ в Пушкино, Ступине, Егорьевске, Химках, Дзержинском, Чехове, Домодедове, селах Селинское и Озерецкое, деревнях Отяково и Софьино, а также в рабочем поселке Фряново.

Актуальное расписание выездных консультаций можно уточнить на сайте или в социальных сетях «ВКонтакте», Telegram и «Одноклассники».