Центр мемориальных услуг проведет консультации еще в 7 округах Подмосковья

В ноябре жители Подмосковья получат возможность бесплатно проконсультироваться по вопросам, связанным с похоронным делом. Сотрудники Центра мемориальных услуг посетят восемь офисов МФЦ в разных округах региона.

Специалисты 5 ноября проведут встречу с жителями в рабочем поселке Томилино в городском округе Люберцы, на следующий день — в Можайске, а 7 ноября – в Одинцове.

На 10 ноября запланирована консультация в МФЦ в Мытищах, на 11 ноября — в Красногорске, на 12 ноября — в Люберцах. В Королеве встреча пройдет 13 ноября, а в Балашихе – 14 числа.

В рамках консультаций сотрудники центра подробно разъяснят порядок получения муниципальных услуг в сфере погребения, а также расскажут о необходимых документах. Все желающие смогут задать интересующие их вопросы.

Для удобства посетителей консультантов легко идентифицировать по специальному баннеру, установленному рядом с местом работы, а также по форменной одежде.