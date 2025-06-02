Центр мемориальных услуг проведет консультации еще в 6 округах Подмосковья в июне

В июне специалисты Центра мемориальных услуг проведут серию выездных консультаций в шести многофункциональных центрах Московской области. Жители смогут получить квалифицированную помощь по вопросам захоронений и установке памятников.

Первая консультация состоится уже 3 июня в Люберцах. Затем специалисты побывают в Коломне (5 июня), Видном (17 июня), поселке Тучково (19 июня), Звенигороде (24 июня) и Красноармейске (26 июня).

В пресс-службе Министерства государственного управления Московской области, чаще всего жители обращаются за разъяснениями по оформлению документов на захоронения, созданию семейных участков на кладбищах, а также по установке памятников и надгробий.

Узнать консультантов Центра мемориальных услуг можно по специальному баннеру и форменной одежде. Эта инициатива позволяет жителям Подмосковья получать важную информацию, не обращаясь в центральный офис организации.