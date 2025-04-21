Центр мемориальных услуг проведет консультации еще в 5 округах Подмосковья

Сотрудники Центра мемориальных услуг на этой неделе проведут бесплатные выездные консультации в Подмосковье. Встречи с жителями состоятся в пяти офисах МФЦ.

Специалисты расскажут о правилах оформления удостоверений о погребении и семейных захоронений, объяснят, как получить разрешение на установку надробий, а также коснутся других важных тем.

Консультации пройдут с 21 по 25 апреля в Одинцове, Раменском, Серебряных Прудах, Серпухове и Волоколамске.

Для удобства посетителей МФЦ возле мест встреч установят специальные баннеры. Сотрудников Центра мемориальных услуг можно будет легко узнать по форменной одежде.