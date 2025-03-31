Центр мемориальных услуг проведет консультации еще в 4 округах Подмосковья

Фото: Министерство государственного управления, информационных технологий и связи МО

Центр мемориальных услуг проведет бесплатные консультации в МФЦ Подмосковья. на этой неделе они пройдут в Старой Купавне, Лыткарине, Мытищах и Одинцове.

Как сообщили в подмосковном Мингосуправления, специалисты проведут консультации по вопросам похорон. Они состоятся по следующим адресам:

Специалисты расскажут о том, как получить муниципальные услуги в сфере погребения и похоронного дела, а также ответят на вопросы жителей.

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