Центр мемориальных услуг проведет консультации еще в 4 округах Подмосковья

Центр мемориальных услуг проведет бесплатные консультации в МФЦ Подмосковья. на этой неделе они пройдут в Старой Купавне, Лыткарине, Мытищах и Одинцове.

Как сообщили в подмосковном Мингосуправления, специалисты проведут консультации по вопросам похорон. Они состоятся по следующим адресам:

1 апреля — Старая Купавна, Акрихиновское шоссе, д. 8В;

2 апреля — Лыткарино, квартал 3А, д. 9;

3 апреля — Мытищи, улица Карла Маркса, д. 4;

4 апреля — Одинцово, Можайское шоссе, д. 71.

Специалисты расскажут о том, как получить муниципальные услуги в сфере погребения и похоронного дела, а также ответят на вопросы жителей.