Центр мемориальных услуг проведет консультации еще в 4 округах Подмосковья
Центр мемориальных услуг проведет бесплатные консультации в МФЦ Подмосковья. на этой неделе они пройдут в Старой Купавне, Лыткарине, Мытищах и Одинцове.
Как сообщили в подмосковном Мингосуправления, специалисты проведут консультации по вопросам похорон. Они состоятся по следующим адресам:
- 1 апреля — Старая Купавна, Акрихиновское шоссе, д. 8В;
- 2 апреля — Лыткарино, квартал 3А, д. 9;
- 3 апреля — Мытищи, улица Карла Маркса, д. 4;
- 4 апреля — Одинцово, Можайское шоссе, д. 71.
Специалисты расскажут о том, как получить муниципальные услуги в сфере погребения и похоронного дела, а также ответят на вопросы жителей.
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