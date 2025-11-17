Центр мемориальных услуг проведет консультации еще в 4 округах Подмосковья

Офис МФЦ в Дедовске округа Истра
Фото: Офис МФЦ в Дедовске округа Истра/Медиасток.рф

Специалисты Центра мемориальных услуг проведут консультации в четырех округах Подмосковья за неделю. Они состоятся в Серпухове, Красногорске, Чехове и Химках.

Как рассказали в региональном Мингосуправления, бесплатные выездные консультации пройдут в офисах МФЦ. На них жители смогут больше узнать о вопросах похоронного дела и погребения.

На этой неделе специалисты будут принимать по следующим адресам:

Чаще всего жители интересуются вопросам правильного оформления удостоверений, семейных захоронений и получение6 разрешений на установку надгробий.

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте