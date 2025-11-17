Центр мемориальных услуг проведет консультации еще в 4 округах Подмосковья

Специалисты Центра мемориальных услуг проведут консультации в четырех округах Подмосковья за неделю. Они состоятся в Серпухове, Красногорске, Чехове и Химках.

Как рассказали в региональном Мингосуправления, бесплатные выездные консультации пройдут в офисах МФЦ. На них жители смогут больше узнать о вопросах похоронного дела и погребения.

На этой неделе специалисты будут принимать по следующим адресам:

17 ноября г. Серпухов, Борисовское ш., д. 17А;

18 ноября г. Красногорск, ул. Ленина, д. 2;

19 ноября г. Чехов, пл. Советская, д. 3;

21 ноября г. о. Химки, мкр. Сходня, ул. Чапаева, д. 7.

Чаще всего жители интересуются вопросам правильного оформления удостоверений, семейных захоронений и получение6 разрешений на установку надгробий.