Центр мемориальных услуг Подмосковья проведет бесплатные консультации в августе

Фото: Медиасток.рф

Специалисты Центра мемориальных услуг продолжают выезжать в разные округа Подмосковья, чтобы бесплатно консультировать жителей по вопросам организации захоронений. Людям помогают разобраться с документами, объясняют правила погребения и помогают выбрать место на кладбище.

В августе консультации можно получить как на кладбищах, так и в офисах МФЦ — специалисты будут находиться рядом с администрацией, их можно узнать по фирменной одежде и баннерам учреждения. Для тех, кто не сможет прийти лично, работает круглосуточная горячая линия, а также доступны онлайн-ресурсы. На сайте и в соцсетях публикуют актуальное расписание выездов и все обновления по графику.

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