Центр материнства и детства в Раменском получил сертификат качества

В Москве на научно-практической конференции «Неотложные состояния в акушерстве» 29 апреля состоялось вручение сертификатов ведущим медицинским учреждениям страны. Одной из отмеченных организаций стал родильный дом в Раменском.

В Национальном институте качества дали высокую оценку работе роддома, отметив профессионализм медицинского персонала, а также созданные для пациенток условия — безопасную, комфортную и доброжелательную среду. Учреждение стало первым подразделением местной больницы, подтвердившим соответствие современным требованиям на таком уровне.

В течение 2025 года коллектив роддома проводил очень серьезную работу по подготовке к сертификации: была доработана и внедрена система внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности, много времени мы уделили обучению персонала и последующей практической проверке знаний. Все это позволило нам успешно пройти сертификацию и подтвердить максимально высокий уровень оказания всех видов медицинской помощи.

Процедура сертификации включала комплексную оценку по десяткам параметров — от лекарственной безопасности до управления персоналом. Независимые эксперты в течение года анализировали ключевые процессы и пришли к выводу о соответствии учреждения высоким стандартам.

Сегодня Раменский центр материнства и детства представляет собой современное медучреждение с необходимым оборудованием для безопасных родов и оказания сложной медицинской помощи.

Там выполняют не только стандартные родовспомогательные процедуры, но и сложные операции, а также успешно ведут роды у пациенток после кесарева сечения.

Только за минувший год в стенах роддома появились на свет почти 3,4 тысячи детей.