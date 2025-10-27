Центр лазерной хирургии открыли в КДЦ «Ромашка» в Одинцове

Центр лазерной хирургии открыли на базе КДЦ «Ромашка» в Одинцове. Там будут проводить малоинвазивные операции при помощи высокоточного оборудования. Специалисты будут работать по четырем направлениям: дерматология, гинекология, колопроктология и флебология.

Как рассказал заведующий КДЦ Илья Сотников, открытие Центра лазерной хирургии стало важным шагом в развитии медучреждения.

«Центр оснащен тремя современными лазерными системами для лечения заболеваний кожи, сосудов и мягких тканей, а также для восстановительных и эстетических процедур. Данное оборудование позволяет проводить широкий спектр малоинвазивных процедур — от лечения варикозной болезни и гинекологических заболеваний до коррекции рубцов и омоложения кожи», — сказал он.

В центре будут вести прием дерматологи, колопроктологи и гинекологи. Получить помощь там можно будет бесплатно по полису ОМС или на основе договора об оказании платных услуг.