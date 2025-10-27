Центр лазерной хирургии открыли в Одинцовском округе

Фото: Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Консультативно-диагностический центр «Ромашка» в Одинцовском округе продолжают укомплектовывать отделениями. Здесь начал работу центр лазерной хирургии.

Новое подразделение будет оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь пациентам по четырем основным направлениям: дерматология, гинекология, колопроктология и флебология. Специалисты будут проводить щадящие, малоинвазивные операции.

Центр оснастили сразу тремя современными лазерными системами, которые смогут лечить заболевания кожи, сосудов и мягких тканей, а также использоваться для восстановительных и эстетических процедур, в том числе коррекции рубцов, удалении новообразований и омоложении.

Напомним, что консультативно-диагностический центр «Ромашка» был открыт в сентябре, он расположен по адресу: село Ромашково, Рублевский проезд, дом № 41.