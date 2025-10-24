Центр культуры в Ивантеевке отремонтируют в 2026 году

В Ивантеевке активно ведутся работы по капитальному ремонту Центра культуры и искусств имени Кекушева. Администрация округа сообщила о планируемом завершении реконструкции и вводе объекта в эксплуатацию в первом квартале 2026 года.

С целью контроля за ходом восстановительных работ на объекте, его посетили председатель Совета депутатов Артем Садула, депутаты Михаил Рыжакин и Василий Коржев, уполномоченный главы округа Нина Ушакова, а также представительница жителей Мария Соколова.

Нина Ушакова подчеркнула, что первостепенной задачей масштабного ремонта является сохранение исторического облика здания, построенного в 1926 году, и его одновременная модернизация.

«Миссия непростая, но, как мы убедились сегодня, побывав на объекте, — вполне выполнимая. На данный момент общий объем работ выполнен более чем наполовину — на 54%. Уже завершены работы по черновой отделке помещений. Фасад здания приобрел обновленный вид благодаря штукатурке и покраске, а также смонтирована новая, надежная кровля», — рассказала Нина Ушакова.

В ближайшее время строители приступят к остеклению здания. Помимо этого, проводится модернизация внутренних инженерных систем. Особое внимание уделяется скорейшему закрытию «теплового контура», что позволит отказаться от использования временных тепловых пушек и обеспечить стабильное отопление. Кроме того, подготовлено специальное помещение для установки индивидуального теплового пункта, который повысит энергоэффективность здания.