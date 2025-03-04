Центр культуры в Ивантеевке капитально отремонтируют в 2025 году

Центр культуры и искусств имени Кекушева на улице Дзержинского в Ивантеевке капитально отремонтируют в 2025 году. Сейчас там занимаются более 440 человек. Они смогут пойти в обновленное здание уже в этом году.

Как сообщили в региональном Минстрое, работы проведут в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет бюджетных средств.

Центр культуры находится в трехэтажном здании 1926 года постройки. Его площадь составляет около 1,5 тысячи квадратных метров. Там обновят фасад, коммуникации, установят новые радиаторы, сантехнику, окна и двери, отремонтируют полы и потолки, а также проведут отделку помещений. Центр также получит новую мебель и оборудование, а на его территории проведут благоустройство.