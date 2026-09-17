Центр культуры и искусств открыли после ремонта в округе Пушкинский

Жители Ивантеевки называют Центр культуры и искусств имени Кекушева душой города. В этом году культурному учреждению исполнилось 100 лет, и за целый век здание не видело такого масштабного обновления.

Удалось не только сохранить исторический облик и особую атмосферу, но при этом сделать центр современным пространством, отвечающим запросам сегодняшнего дня. В ходе проведенных работ строители полностью обновили фасад исторического здания с сохранением оригинальной кладки, заменили инженерные коммуникации и отремонтировали внутренние помещения. В зрительном зале на 299 мест установили новое сценическое оборудование и кресла, а также модернизировали фойе.

«Задача, которую перед нами поставил губернатор Московской области, это именно сохранение культурного духа, той атмосферы, которая была здесь сформирована за столь продолжительный период времени. Но, с другой стороны, время не стоит на месте, мы идем вперед, у нас развивается все, и хотелось видеть это здание комфортным, современным, безопасным, отвечающим всем необходимым требованиям времени», — отметил глава округа Пушкинский Максим Красноцветов.