Центр культуры и искусств имени Кекушева отремонтируют в Пушкино в 2025 году

В городском округе Пушкино в 2025 году модернизируют Центр культуры и искусств имени Льва Кекушева. Подрядчика определят уже 11 октября.

На улице Дзержинского в пушкинской Ивантеевке к 2025 году реконструируют Центр культуры и искусств имени Льва Кекушева.

Комитет по конкурентной политике Московской области в сентябре провел открытый конкурс для определения подрядной организации. Выбранную компанию назовут 11 октября.

В здании центра культуры обновят помещения, отремонтируют фасад, реконструируют кровлю и поменяют старое оборудование на новое.

«Я очень рад, что наш Центр культуры будет обновлен. Это прекрасное место, где мы проводим много времени с семьей и друзьями. Не сомневаюсь, что обновленный центр станет еще более комфортным и современным», — сказал житель Ивантеевки Сергей Яйвазов.

В центре культуры регулярно проходят творческие занятия для детей и молодежи, встречи участников клуба «Активное долголетие», ветеранов и трудовых коллективов. Жители посещают спектакли и концерты, которые организуют в стенах учреждения.

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