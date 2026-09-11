Центр культуры и искусств имени Л. Н. Кекушева в Ивантеевке открыли после ремонта

В Пушкинском городском округе после масштабной реконструкции возобновил работу Центр культуры и искусств имени Л. Н. Кекушева. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

«Сегодняшнее открытие Центра культуры и искусств имени Л. Н. Кекушева — продолжение этой большой работы. Мы видим результат — здание стало современным, безопасным и удобным, сохранив при этом свой уникальный исторический архитектурный облик», — отметил первый заместитель министра культуры и туризма Московской области Олег Дядьков.

За последние годы культурная инфраструктура Ивантеевки уже пополнилась модельными библиотеками для детей и взрослых, отремонтированным музыкальным отделением школы искусств и школой креативных индустрий.

В рамках проекта «Умный ДК» внедряют цифровые сервисы, обновляют оборудование и формируют разнообразный репертуар.

В церемонии открытия 10 сентября приняли участие первый заместитель профильного министра Олег Дядьков, глава округа Максим Красноцветов и другие гости.

Специалисты отреставрировали фасад, сохранив историческую кладку, заменили инженерные коммуникации. Зрительный зал на 299 мест оснастили современной сценической механикой и установили новые кресла. Фойе приобрело стильный и актуальный вид.

Учреждение открыли в 1926 году как главный культурный очаг района. Сегодня здесь базируются академический хор «Вдохновение», вокальный ансамбль «Сударушка», школа классического танца «Балеринки», а также Ивантеевский филиал музыкально-драматического театра.

Обновление позволит увеличить число клубных формирований с 13 до 18 и расширить вместимость студий. Зрительный зал сможет принимать более пятидесяти тысяч зрителей ежегодно.

В честь завершения работ состоялся праздничный концерт и церемония награждения сотрудников: художественного руководителя Виолетты Онтиковой, заместителя директора Светланы Желонкиной, руководителя кружка первой категории Альмиры Поляковой, звукорежиссера первой категории Игоря Рокотова и ведущего документоведа Ольги Семеновой.