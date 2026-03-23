Центр культуры и досуга «Москворецкий» в Воскресенске отметил 20-летие

В честь юбилея всех сотрудников «Москворецкого» наградили грамотами и благодарностями. С поздравлениями выступили заведующие структурных подразделений ДК «Юбилейный», ДК «Химик», ДК «Цементник»: заслуженный работник культуры Московской области Ольга Севостьянова, Елена Москалева и Юлия Рузанова.

На сцене с творческими подарками выступили хор «Русские узоры», ансамбль танца «Улыбка», танцевальный коллектив «Ассорти», детская вокальная студия «Домисольки», вокальный ансамбль «Созвездие», Театр песни «Остров», вокалисты Павел Козюберда, Ксения Гурман, Анастасия Комарова и другие.

Центр культуры и досуга «Москворецкий» был создан на базе дома культуры «Русь». В нем работает 13 клубных формирований и любительских объединений, где занимается около 300 человек. Коллектив центра проводит в городском округе более 500 мероприятий в год.