Центр культуры «Акрихин» в Старой Купавне обновят к октябрю 2027 года

Богородский округ продолжает меняться к лучшему — и позитивные преобразования охватывают все сферы. Одним из самых заметных проектов стала реконструкция Центра культуры «Акрихин» в Старой Купавне — места, которое по праву считается культурным сердцем города.

Здание 1981 года постройки в последние годы находилось в неудовлетворительном состоянии и требовало серьезного обновления. Сейчас на площади в 6,3 тысячи квадратных метров кипит работа: специалисты ведут внутренние отделочные работы, меняют кровлю, утепляют фасад и штукатурят стены. Параллельно идет обновление инженерных сетей — этот этап критически важен для надежной и комфортной эксплуатации здания в будущем. Объем задач внушительный, но первые результаты уже заметны: перемены буквально видны невооруженным глазом.

Открытие обновленного центра запланировано на октябрь 2027 года. После реконструкции ЦК «Акрихин» станет по-настоящему современной площадкой, где каждый найдет занятие по душе. В обновленном пространстве появятся новые творческие студии, просторные выставочные залы и комфортабельные зрительские места. Центр станет не просто местом проведения мероприятий, а настоящей точкой притяжения для жителей и гостей Старой Купавны — пространством, где будет рождаться творчество, встречаться поколения и создаваться новые культурные традиции.