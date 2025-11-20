Центр культуры «Акрихин» в Старой Купавне капитально отремонтируют к 2027 году

На Большой Московской улице в Старой Купавне стартовал капремонт Центра культуры «Акрихин». Подрядчик уже приступил к демонтажным работам. Завершить обновление объекта планируют в 2027 году.

Здание, построенное в 1981 году, занимает площадь более 6,3 тысячи квадратных метров.

«В ходе его капремонта обновят фасад и входную группу, проведут кровельные работы и внутреннюю отделку помещений, заменят инженерные сети, радиаторы, сантехническое оборудование, полы и потолки, окна и двери», — отметил министр стройкомплекса Подмосковья Александр Туровский.

Также в культурный центр поставят новую мебель, а прилегающую территорию благоустроят.

Работы проведут в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» нацпроекта «Семья» за счет средств регионального бюджета.