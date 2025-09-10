Центр культуры «Акрихин» капитально отремонтируют в Старой Купавне

Долгожданное обновление культурного учреждения начнется в Богородском округе в ближайшее время. Ремонтные работы, которых жители ждали более 10 лет, будут проведены в два этапа.

На встрече с родительской общественностью и руководителями творческих коллективов заместитель главы Богородского округа Сергей Пастухов и директор учреждения Елена Кузнецова представили детальный план предстоящих работ, опровергнув слухи о закрытии учреждения.

В течение текущего года все кружки и студии продолжат работу в обычном режиме. Сейчас идет набор новых участников клубных формирований. В 2026–2027 годах пройдет активная фаза ремонтных работ. Творческие коллективы сохранят свою деятельность, временно переместившись на альтернативные площадки в Старой Купавне.

Комфортный переезд — главный приоритет руководства ЦК «Акрихин». Администрация учреждения прикладывает максимум усилий, чтобы обеспечить удобство для юных артистов и их родителей. Особое внимание будет уделено участию в различных конкурсах и гастрольной деятельности коллективов.

Подрядчик определен, все необходимые процедуры проведены. Капитальный ремонт позволит модернизировать инфраструктуру учреждения и создать современные условия для занятий творчеством.