Центр культурных инициатив в Кашире отремонтируют к сентябрю 2026 года

В Кашире на Стрелецкой улице продолжается капитальный ремонт Центра культурных инициатив. Как сообщили в пресс-службе регионального Минстройкомплекса, подрядчик завершает демонтаж, ремонтирует крышу и уже приступил к отделочным и строительным работам.

Ремонт проводят по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».

Здание Центра, построенное в 1957 году и имеющее площадь 809 квадратных метров, ждет масштабное обновление. Здесь приведут в порядок фасад, входную группу, полностью заменят инженерные системы, установят новые окна, двери, радиаторы и сантехнику. Внутри обновят полы, потолки и проведут отделочные работы. Кроме того, Центр оснастят новой мебелью и благоустроят территорию вокруг него.

В учреждении работают кружки и творческие коллективы для детей и взрослых — от хореографии и вокала до духового ансамбля. Учреждение вновь откроет двери в сентябре 2026 года.