Центр крови Подмосковья подвел итоги конкурса рисунков ко Дню Защитника Отечества

Московский областной центр крови подвел итоги конкурса «Доноры — защитники Отечества». В нем участвовали военнослужащие, рассказывавшие свои донорские истории, а также взрослые и дети, создававшие рисунки на тему служения Родине и донорства. Самому младшему участнику было всего четыре года, а старшему — 62.

Алексей Бычков поделился своей историей и подчеркнул, как важно сдавать кровь, ведь это может спасти жизни тех, кто защищает страну. В конкурсе рисунков «Мой герой» участники изображали военных, доноров и военную технику, выражая уважение к тем, кто стоит на страже безопасности.

«Спасибо всем за отзывчивость и неравнодушие, за то, что поучаствовали в конкурсе и поделились удивительными историями о своей службе, работе, донорском пути. Восхищаемся нашими непревзойденными героями и поздравляем с наступающим праздником», — прокомментировала начальник отдела по связям с общественностью Московского областного центра крови Елена Денисова.

Все призеры получили подарки: взрослые — билеты на выставку в «Люмьер-холл», а дети — на Московскую канатную дорогу.