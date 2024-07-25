Центр крови Подмосковья назвал востребованными 1, 2 и 4 отрицательные группы

Фото: Пресс-служба ГБУЗ МО "МОЦК"

Московский областной центр крови опубликовал актуальный донорский светофор на эту неделю. Сейчас требуются первая, вторая и четвертая отрицательные группы крови.

«В Московской области много пациентов, которым для выздоровления нужно переливание крови. Жители нашего региона всегда проявляют активность на выездных донорских акциях и на станциях переливания крови», — отметил врач-трансфузиолог Московского областного центра крови Никита Митькин.

Сдать кровь можно в Подольске, Орехово-Зуеве, Щелкове и Воскресенске. Для этого необходимо иметь при себе паспорт, СНИЛС, временную или постоянную регистрацию. Стать донорами могут люди, достигшие 18 лет и не имеющие противопоказаний к донации.

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