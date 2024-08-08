Около 22 тысяч бойцов подписали контракты с Минобороны РФ в Балашихе за год

Московский областной пункт отбора граждан на военную службу по контракту в Балашихе помогает добровольцам оформить документы, пройти медкомиссию и получить необходимые справки для льгот. За последний год этими преимуществами воспользовалось около 22 тысяч человек.

Центр контрактников открыт в Балашихе по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Центр стал первым в России комплексом, где все процедуры по оформлению контракта проходят в одном месте. Здесь предоставляют трехразовое питание, обмундирование, проживание, оборудованы учебные классы, спортзал и уличный спортивный городок. В центре также обучают добровольцев всему необходимому, что стоит узнать перед отправкой в зону специальной военной операции.

«Мы постоянно расширяем возможности территории. Здесь привлекается дополнительная техника, создаются разные условия для обучения. Любому желающему, кто хочет посвятить свою жизнь службе в вооруженных силах, достаточно приехать в пункт отбора в Балашихе с паспортом. А дальше мы полностью окажем всю необходимую помощь», — сказал глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

Когда добровольцы заключают контракт с министерством обороны, они получают единовременную региональную выплату в размере 1 505 000 рублей, федеральную — 400 тысяч рублей и ежемесячную зарплату.

Дополнительную информацию о работе Центра подготовки контрактников в Балашихе можно уточнить на сайте контрактмо.рф и по телефону горячей линии: +7 (495) 990-77-77.

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