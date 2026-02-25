Центр компетенций микрохирургии глаза открыли на базе медцентра имени Рошаля

Центр компетенций микрохирургии глаза открыли на базе детского медцентра имени Рошаля в Подмосковье. Его специалисты будут оказывать специализированную помощь, применяя передовые методики и технологии.

Деятельность центра направлена на внедрение высокотехнологичных решений в диагностику и лечение офтальмопатологий у детей.

«Наши специалисты обладают собственным портфелем научно-технологических разработок, включая патенты. Особое внимание планируется уделять адаптации передовых технологий, в том числе применяемых во взрослой практике, к физиологическим особенностям детского глаза с последующей интеграцией этих методов в лечебный процесс», — сказал руководитель Центра компетенций микрохирургии глаза Леонид Кононов.

В центре также будут разрабатывать методические рекомендации и совершенствовать клинические протоколы.

«В фокусе внимания специалистов — социально значимые заболевания, такие как катаракты различной этиологии, включая травматические, а также патологии сетчатки, глаукома и тяжелые воспалительные поражения роговицы. Несвоевременное или некачественное лечение этих состояний может привести к необратимым последствиям», — добавил Леонид Кононов.

Медцентр Рошаля координирует все детские медучреждения региона. Там работают специалисты 28 профилей со всей страны.