Центр «Истоки» отремонтируют в Электрогорске

В Электрогорске продолжается капитальный ремонт центра дополнительного образования «Истоки». Администрация округа прилагает все усилия для скорейшего завершения ремонтных работ.

«Несмотря на заверения генподрядчика торжественного открытия 1 сентября не состоялось. Объект небольшой, и при должной организации работ это была реальная задача. Теперь на объект пришли новые организации с достаточным ресурсом, чтобы завершить работы в сжатые сроки», — сообщил глава округа Денис Семенов.

Он также выразил уверенность в том, что новые подрядчики смогут оперативно наверстать упущенное и обеспечить качественное выполнение всех необходимых работ. По словам Дениса Семенова, согласно контракту срок сдачи объекта — январь 2026 года. Однако подрядчик планирует сдать объект уже этой осенью.

По словам специалистов, после завершения капитального ремонта центр станет современным пространством, где дети смогут заниматься творчеством, развивать свои способности и получать новые знания.