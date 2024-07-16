Центр интегративной медицины открылся в Подмосковье

Фото: Телеканал «360»

Минздрав Московской области активно внедряет современные методы терапии. Так, в Подмосковье открылся центр интегративной медицины. Пациентам с какими заболеваниями там смогут помочь рассказала главный врач научно-практического центра интегративной медицины Наталья Кондрашова в интервью Юлии Минаковской на 360.ru.

Специалист подчеркнула, что в реализации проекта помогло правительство Московской области. При этом на территории региона расположены 10 центров, где медицинские специалисты оказывают необходимые консультации пациентам.

«Аудитория очень широкая. У нас основной профиль — неврология, но мы так же захватываем кардиологию», — указала специалист.

Наталья Кондрашова также объяснила, как работают специалисты с пациентами. При этом с пациентами используют инновационные методы лечения.

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