Центр имени Мещерякова представил Подмосковье на всероссийском молодежном форуме

Центр имени Мещерякова представляет Подмосковье на IV Всероссийском молодежном форуме «Стремление 2025. Благословенный Кавказ». Мероприятие проходит с 15 по 20 октября в Ессентуках на базе одного из лучших реабилитационных центров Северного Кавказа.

Форум собрал молодых лидеров и активистов со всей страны. Они обмениваются опытом, обсуждают важные темы и знакомятся с успешными практиками. Участники также представят достижения Московской области и познакомятся с инициативами коллег из других регионов.

В Центре имени Мещерякова отметили, что форум станет для молодежи источником новых идей и вдохновения, поможет развить профессиональные навыки и укрепить связи между регионами. В Минсоцразвития Подмосковья добавили, что программа форума включает образовательные сессии, мастер-классы и культурные мероприятия.

Форум «Стремление 2025» направлен на развитие молодежного движения в России и мотивирует молодых людей к активным действиям в своих регионах. Участие в нем открывает новые возможности для реализации идей и проектов.