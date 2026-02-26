Центр хранения спецтехники построят в Богородском округе в этом году

В Богородском округе продолжается строительство сервисного центра полного цикла для хранения, диагностики и предпродажной подготовки специализированной техники. Новое здание сможет одновременно вместить до 120 машин.

Проект предполагает строительство отапливаемого двухпролетного корпуса с двухэтажной административно-бытовой частью.

Под складские помещения отведут почти 1,8 тысячи квадратных метров. Внутри разместят зоны для хранения погрузчиков, склад запчастей, комплектующих и горюче-смазочных материалов, а также кладовую.

Также там появятся участок диагностики, шиномонтажный бокс, зоны технической мойки и площадка для проведения испытаний.

Спецтехнику будут привозить на базу в контейнерах. Сначала оборудование будет проходить входной контроль, затем — при необходимости — техническую подготовку.

Перед отправкой покупателю каждую машину протестируют и отрегулируют. Кроме продажи техники, на площадке запустят реализацию запасных частей и прочего оборудования.

Центр будет работать в две смены длительностью восемь часов. Там создадут около 40 рабочих мест. В административной части оборудуют гардеробные с душевыми, обеденную комнату, офисы, а также место для охранников.

Инспекторы Главгосстройнадзора Подмосковья проверили площадку. Специалисты уже завершили подготовительные работы, уложили фундамент и смонтировали металлический каркас будущего здания.

Сейчас на объекте трудятся 12 рабочих и одна специализированная машина. Завершить строительство планируют в третьем квартале текущего года.

Проект реализует компания «Фанлифттрак». Она является эксклюзивным поставщиком складского оборудования Goodsense и строительной техники «KATO» в стране.

Компания предлагает вилочные погрузчики, тягачи, электрические штабелеры, а также запчасти.