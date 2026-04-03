Центр экологии открыли в дошкольном отделении «Совенок» в Пушкино

В дошкольном отделении «Совенок» Образовательного комплекса № 11 города Пушкино 2 апреля прошло торжественное открытие центра экологии и экспериментирования «Совята-Эколята». В новом пространстве будут проводить занятия по бережному отношению к природе.

Руководство комплекса подготовило для гостей насыщенную программу. Юные экологи рассказали взрослым, что такое экология и почему важно заботиться об окружающем мире. Самой яркой частью праздника стало дефиле «Эко-мода»: воспитанники детского сада вместе с родителями создали костюмы из бросового материала.

Завершилось мероприятие знакомством с секциями центра, посещением выставки поделок, посвященной Дню Земли, и мастер-классом по выращиванию микрозелени.

Теперь в «Совятах-Эколятах» на регулярной основе будут проходить занятия, опыты и интерактивные мероприятия. Главная задача нового пространства — привить детям любовь и бережное отношение к природе через практику и творчество.