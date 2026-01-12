Центр единоборств провел семейный праздник на озере в Павловском Посаде

Центр единоборств «Витязь» из Павловского Посада устроил большой семейный праздник на природе. Воспитанники, тренеры и их близкие завершили новогодние каникулы активным отдыхом на живописном озере.

Центр единоборств «Витязь» провел традиционный ежегодный выезд на природу. Мероприятие, собравшее более сотни воспитанников, тренеров и членов их семей, стало ярким завершением новогодних праздников. Излюбленным местом для встречи вновь стало озеро Карпятник.

Дети и взрослые катались на ватрушках с горок, участвовали в веселых стартах и командных играх, а самые смелые прокатились на БТР. После подвижных развлечений всех ждала горячая каша из полевой кухни.

«Мы всегда с большим нетерпением ждем эти праздники, — поделилась впечатлениями мама одного из воспитанников, Ирина К. — В этом году зима удалась! Выражаем огромную благодарность руководству Центра и всем, кто организовал этот замечательный праздник».

Подобные мероприятия стали важной частью жизни клуба, укрепляя не только спортивный дух, но и дружеские связи внутри большого коллектива.

Отметим, что Центр единоборств «Витязь» работает в Павловском Посаде с 2021 года. Сегодня в нем занимается более 400 спортсменов по девяти направлениям, включая бокс, дзюдо, самбо и тхэквондо.