Центр «Дубровицы» в Подольске стал победителем областного конкурса

Соответствующее распоряжение было опубликовано на сайте регионального ведомства.

«Это заслуженное признание огромной работы всей команды центра и еще одно подтверждение того, что в Подольске умеют делать культуру живой, современной и востребованной. Культурно-просветительский центр „Дубровицы“ — это место, куда хочется возвращаться. Место, которым мы по-настоящему гордимся. Поздравляю коллектив с заслуженной победой. Спасибо за труд, энергию и любовь к своему делу», — сказал Григорий Артамонов.

Он отметил, что центр расположен в уникальном месте рядом с исторической одноименной усадьбой и храмом Знамения Пресвятой Богородицы. В учреждении занимаются более тысячи человек, творческие коллективы регулярно становятся лауреатами конкурсов и фестивалей как российских, так и международных.

За впечатлениями сюда приезжают из Москвы и Подмосковья. Современное оборудование и орган, который изготовили по французской технологии XIX века, позволяют проводить концерты и спектакли самого высокого уровня. Только за 2025 год организовано более 500 мероприятий.