Центр досуга «Победа» в деревне Авдеево отремонтируют в Зарайске

Обновление местного клуба идет в деревне Авдеево. Здесь уже начали демонтировать ветхие конструкции.

Скоро специалисты приступят к реконструкции помещений и замене крыши. Такой крупный ремонт в учреждении проводят впервые с 1978 года.

Обновление стало возможным благодаря программе инициативного бюджетирования. При этом здесь также обновят полы. Завершить все работы должны в октябре этого года.

Сейчас в клубе занимаются восемь творческих коллективов. В их составе — почти 100 постоянных участников. Каждый год здесь организуют порядка 190 культурных мероприятий.

«Авдеевский Дом культуры является настоящим сердцем деревенской жизни. Обновление клуба „Победа“ станет важным шагом в развитии культурной жизни деревни и позволит создать более комфортные условия для творчества и общения местных жителей», — прокомментировали в пресс-службе администрации городского округа Зарайск.