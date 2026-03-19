Центр допризывной подготовки Богородского округа получил награду «Яндекса»

Премию «Хорошее место 2026» присуждают организациям с рейтингом от 4,5 баллов на основе отзывов пользователей. Центр допризывной подготовки молодежи Богородского округа вошел в их число и получил специальную отметку на карте, электронный диплом и наклейку с указанием года.

Центр допризывной подготовки молодежи Богородского округа работает с 1999 года. Изначально учреждение создали для подготовки учащихся Ногинска и района к военной службе, а после преобразования территории задачи остались прежними. Сейчас педагоги и наставники центра помогают детям и молодежи развивать гражданскую позицию и патриотизм.

В центре открыты объединения по нескольким направлениям. Это основы военной службы и движение Юнармия, пулевая стрельба из винтовки и пистолета, рукопашный бой, самооборона, школа безопасности, школа выживания и юные инспекторы дорожного движения. Для занятий оборудованы стрелковый и интерактивный тиры, авто-велогородок, полоса препятствий и спортивные классы.

«Для нас этот знак — признание труда наших инструкторов и, конечно, самих ребят, которые с интересом занимаются здесь. Приятно, что пользователи карт высоко оценили нашу работу. Это стимулирует держать планку и дальше», — отметил представитель центра.