Центр дополнительного образования «Истоки» открыли в Павловском Посаде

Центр дополнительного образования «Истоки» в Электрогорске вновь распахнул свои двери после масштабного капитального ремонта. Эти работы были проведены в рамках государственной программы Московской области.

После завершения обновления, здание, возведенное в 1971 году, претерпело значительные изменения как внешне, так и внутренне. Теперь здесь создано современное пространство, которое станет площадкой для развития способностей и талантов юных жителей округа.

В двухэтажном здании были выполнены работы по обновлению фасада и кровли, заменены все инженерные сети, радиаторы, сантехническое оборудование, окна и двери. Кроме того, была проведена отделка внутренних помещений, обустроена новая входная группа и благоустроена прилегающая территория. Классы оснащены новой мебелью и оборудованием. Также здесь предусмотрены разнообразные кружки и секции.