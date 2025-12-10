Центр допобразования «Истоки» открылся в Электрогорске после ремонта

В Электрогорске после капитального ремонта открылся Центр дополнительного образования «Истоки». Об этом сообщил министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.

Здание полностью обновили по региональной программе. После ремонта центр стал современным и удобным пространством для занятий и творчества. В классах установили новую мебель и оборудование, что позволит детям осваивать дополнительные дисциплины в более комфортных условиях.

По словам Туровского, в двухэтажном здании 1971 года постройки заменили инженерные сети, окна и двери, обновили кровлю и фасад. Внутри провели полную отделку, сделали новую входную группу, а также благоустроили территорию вокруг.

Открытие центра стало важным событием для жителей Электрогорска — теперь у юных горожан появилось еще больше возможностей для развития и творчества.