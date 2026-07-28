«Центр доброты» в Подольске получил грант на развитие волонтерских проектов
В Доме Правительства Московской области прошло совещание с победителями грантового конкурса, организованного Министерством информации и молодежной политики Московской области совместно с Фондом президентских грантов. Из 114 заявок поддержку получили 50 проектов на общую сумму 114 миллионов рублей.
Среди победителей — общественная организация «Центр Доброты» из Подольска, которой вручили грант на реализацию проекта «Десант ДоброТы: помощь без границ».
Инициатива рассчитана на шесть месяцев и включает создание многофункционального волонтерского пространства, обучение не менее 50 добровольцев, формирование адресной помощи семьям беженцев, малоимущим, многодетным, инвалидам и родственникам участников спецоперации.
Также планируется изготовление и отправка маскировочных сетей и сухих пайков бойцам.