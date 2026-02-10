Центр для детей-инвалидов откроют в Павловском Посаде после ремонта 13 февраля

Реабилитационный центр для детей-инвалидов в Павловском Посаде торжественно откроют после ремонта 13 февраля. Там обустроили безбарьерную среду и установили передовое оборудование.

В центре создали комфортные условия для юных подопечных с ограниченными возможностями здоровья. Учреждение оснастили современным оборудованием для эффективного лечения и восстановления каждого ребенка под наблюдением специалистов.

В рамках торжественного открытия жители смогут ознакомиться с работой центра, увидеть, как проходят занятия и оценить уровень оснащения.

«Ваше присутствие станет важным вкладом в развитие организации и поможет привлечь внимание общества к проблемам особенного детства. Ваша поддержка поможет сотрудникам Центра сделать еще больше для детей с ограниченными возможностями здоровья, обеспечив им лучшее будущее и создавая идеальные условия для их личностного и творческого роста», — сказали в Минсоцразвития Подмосковья.