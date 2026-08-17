Центр детского творчества в Коломне получил новую технику

Юные коломенцы смогут осваивать программирование и робототехнику на современном оборудовании. В Центр детского творчества на улице Девичье поле передали 11 комплектов для сборки роботов и ноутбук для управления моделями.

Технику закупили по инициативе депутата Московской областной думы Екатерины Лобышевой в рамках проекта инициативного бюджетирования. Уже с началом учебного года новое оборудование начнут использовать на занятиях кружков и секций ЦДТ.

С помощью робототехнических наборов ребята смогут создавать собственные модели, программировать их и получать практические навыки в сфере IT. Занятия помогут школьникам познакомиться с современными технологиями и развить инженерное мышление.

Проект инициативного бюджетирования действует в Подмосковье с 2020 года. Благодаря предложениям жителей и поддержке региона обновляются учреждения образования, культуры и социальной сферы, а также реализуются значимые проекты. В Коломне одним из таких проектов стала открытая в мае этого года на стадионе «Авангард» Аллея героев спорта.