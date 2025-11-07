Центр детского творчества в Коломне откроют после капремонта до конца 2025 года

В Коломне на улице Девичье поле завершается капитальный ремонт Центра детского творчества. Работы выполнены более чем на 80%, закончить их должны до конца года, сообщили в подмосковном Минстрое.

Построен Центр детского творчества был в 1980 году. Его площадь занимает порядка двух тысяч квадратных метров.

По проекту капремонта в нем были запланированы кровельные, фасадные и внутренние работы, устройство входных групп, замена систем отопления, вентиляции, канализации, а также благоустройство территорий.

Сейчас в двухэтажном здании рабочие выполняют отделку, устанавливаю двери, монтируют системы отопления. Снаружи завершается устройство вентилируемого фасада.

Перед вводом в эксплуатацию учреждение образования оснастят новой мебелью и оборудованием.

Капремонт проводится в рамках государственной программы за счет средств бюджета.