Центр детского творчества в Коломне откроют после капремонта до конца 2025 года
В Коломне на улице Девичье поле завершается капитальный ремонт Центра детского творчества. Работы выполнены более чем на 80%, закончить их должны до конца года, сообщили в подмосковном Минстрое.
Построен Центр детского творчества был в 1980 году. Его площадь занимает порядка двух тысяч квадратных метров.
По проекту капремонта в нем были запланированы кровельные, фасадные и внутренние работы, устройство входных групп, замена систем отопления, вентиляции, канализации, а также благоустройство территорий.
Сейчас в двухэтажном здании рабочие выполняют отделку, устанавливаю двери, монтируют системы отопления. Снаружи завершается устройство вентилируемого фасада.
Перед вводом в эксплуатацию учреждение образования оснастят новой мебелью и оборудованием.
Капремонт проводится в рамках государственной программы за счет средств бюджета.