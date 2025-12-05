Центр детского творчества в Коломне капитально отремонтируют до конца года

Центр детского творчества на улице Девичье поле в Коломне капитально отремонтируют к концу 2025 года. Там будут заниматься более 1,5 тысячи ребят.

Общая площадь двухэтажного здания 1980 года постройки — почти две тысячи квадратных метров.

Сейчас строители завершают монтаж вентилируемого фасада, ведут внутреннюю отделку, монтируют двери и благоустраивают территорию. В ближайшее время в помещениях установят новую мебель и оборудование.

Работы проведут по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в рамках национального проекта «Семья».