Центр детского творчества после капитального ремонта открыли в Коломне

В рамках программы проведена масштабная работа по капитальному ремонту объектов образования, в том числе в городском округе Коломна. В микрорайоне Колычево, одном из самых густонаселенных в городе, открылся после капитального ремонта Центр детского творчества. Символично, что двери для полутора тысяч ребят распахнулись в Международный день защиты детей. Масштабное обновление здания стало возможным благодаря народной программе. За пять лет в Подмосковье по наказам жителей отремонтировано около 500 школ и детских садов, построено более 300 новых объектов образования, обеспечена возможность посещать кружки и секции для порядка 90 процентов детей.

Секретарь местного отделения партии «Единая Россия», глава Коломенского округа Александр Гречищев отметил: «Дорогие ребята, все это сделано для вас. Чтобы вы с интересом узнавали новое, смело открывали свои способности и с пользой проводили время. Пусть этот центр станет для вас вторым домом, куда всегда хотелось бы вернуться». Над проектом трудились строители, дизайнеры, архитекторы, а также педагоги и родители, которые лучше всех знают, каким должно быть комфортное пространство для развития детей. Директор Центра детского творчества Евгений Применко рассказал: «Сотни учреждений образования сейчас находятся в новом функциональном облике, и наш центр — не исключение. Здесь новое оборудование и замечательные талантливые педагоги. На сегодняшний день открыта запись на 60 программ по разным направленностям: туристско-краеведческая, художественная, техническая, социально-гуманитарная».

Право перерезать красную ленту вместе с главой округа и директором получили юные воспитанники. На экскурсии будущие наставники показывали детям и родителям творческие объединения. Педагог по робототехнике объяснил, как восьмилетние ребята научили робота двигаться по трассе с помощью датчика, различающего белую и черную поверхность. 3D-моделирование, программирование, видеомонтаж — развитие современных технических направлений было одним из главных наказов, поступивших в народную программу. Именно их теперь развивают в стенах коломенского центра. Здесь также серьезно занимаются туризмом и краеведением, вокалом и хореографией, скульптурой и живописью, шахматами. Жительница Коломны Светлана Сенюшкина поделилась: «Мы давно здесь живем и очень долго ждали появления кружков. Большинство были в городе, а с двумя маленькими детьми тяжело. Здесь будет много кружков и хороший выбор. Мы набрали буклетиков — и ораторское искусство, и театральный кружок, все очень интересно, все хочется попробовать». Дети счастливы, родители довольны — это и есть тот результат, к которому стремится правительство региона, ради чего создаются партийные проекты. Сейчас «Единая Россия» собирает новые наказы жителей на следующие пять лет. На сегодняшний день в народную программу поступило уже свыше 100 тысяч предложений. Свой наказ можно оставить в электронном формате на сайте естьрезультат.рф.