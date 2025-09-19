Центр детского творчества отремонтируют в Подольске в 2026 году

В Подольске в микрорайоне Климовск продолжается капитальный ремонт здания центра детского творчества. Объект расположен на Школьной улице.

Специалисты практически завершили демонтажные работы

Фасад здания получит новый облик, будут полностью заменены инженерные сети, радиаторы, сантехника, окна, двери, а также полы и потолки. Запланированы кровельные работы, устройство входной группы, внутренняя отделка помещений и благоустройство территории рядом с центром.

После завершения строительного этапа здание оснастят современной мебелью и оборудованием. В обновленных помещениях создадут все необходимые условия для того, чтобы дети могли заниматься творчеством, музыкой и развивать свои способности.

Модернизацию проводят в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» по национальному проекту «Семья».

Сдача объекта запланирована на следующий год.