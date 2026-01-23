Центр благополучия животных откроют в Красногорске

В Красногорске появится новая современная площадка для помощи бездомным животным. Центр благополучия «Лохматый ангел» задуман не как обычный приют, а как комплексный проект, который поможет решать проблему системно.

Инициатором выступила региональная общественная организация «Экология человека».

Особый упор в центре сделают на стерилизации животных, которую будут проводить по самым высоким ветеринарным стандартам, а также на просветительской работе.

Территорию разделят на функциональные зоны. Одна часть станет приютской — с вольерами, просторными площадками для выгула и местом для работы волонтеров. Другая часть будет профессионально-общественной: там разместят ветеринарную клинику и административные помещения.

Разрешение на возведение первого объекта — двухэтажного административно-ветеринарного блока — уже получено. Там животным будут проводить операции и помогать восстанавливаться после них.

В проект планируют вложить около четырех миллионов рублей. Речь идет как о собственных средствах, так и о и привлеченных.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья отметили, что создание центра позволит дать импульс к развитию системы защиты животных в регионе.