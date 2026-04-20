Центр «Авангард» в Подмосковье проведет день открытых дверей 25 апреля

В субботу, 25 апреля, учебно-методический центр «Авангард» в Московской области проведет день открытых дверей. Об этом сообщила пресс-служба организации.

С 10:00 до 18:00 гостей ожидает программа, включающая занятия по начальной военной подготовке и экскурсии от инструкторов центра, проектов «Здоровое Отечество», «Выбор сильных», «Юнармия» и спецназовцев 45-й отдельной бригады.

«День открытых дверей в „Авангарде“ — событие федерального масштаба. Мы ждем гостей со всей страны, это лучший показатель, что наш опыт востребован. Мы подготовили программу с участием известных исполнителей, давних друзей и партнеров. Будет много сюрпризов и интерактива», — рассказала директор «Авангарда» Дарья Борисова.

В течение дня на уличной сцене пройдет концертная программа с выступлениями артистов и творческих коллективов Москвы и Московской области. На территории организуют полевую кухню. Также запланировано открытие 3-й очереди Аллеи Героев специальной военной операции.