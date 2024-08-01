Центр амбулаторной онкологической помощи открылся в Воскресенске

Фото: Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

После ремонта на базе поликлиники № 1 Воскресенской больницы состоялось открытие Центра амбулаторной онкологической помощи. Он будет ежедневно предоставлять помощь около 200 пациентам из Воскресенска и Егорьевска.

В церемонии открытия приняли участие исполняющая обязанности заместителя министра здравоохранения Московской области Ольга Отдельнова, глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин, главный врач Воскресенской больницы Юрий Райхман и сотрудники центра.

Сейчас организован дневной стационар на 10 коек, где пациенты будут получать лечение, в том числе химиотерапию. Кроме того, доступны услуги КТ- и УЗИ-диагностики, маммографии, флюорографии, эндоскопических обследований и лабораторной диагностики. Для удобства пациентов предусмотрены телемедицинские консультации. Все услуги центра оказываются по обязательному медицинскому страхованию.

Центр амбулаторной онкологической помощи в Воскресенске стал 25-м в сети Подмосковья, что позволит большему числу жителей получать необходимую медицинскую помощь вблизи от дома.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

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