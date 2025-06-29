Центр амбулаторной онкологической помощи начал работу в Дубне

В Дубне на базе медико-санитарной части № 9 открылся Центр амбулаторной онкологической помощи. Жителям города доступны консультации трех врачей-онкологов и других узких специалистов.

Заместитель начальника медико-санитарной части № 9 Оксаны Лековой сообщила, что в центре работают три онколога, которые оказывают первичный амбулаторный прием, проводят оперативное лечение онкологических заболеваний кожи — как доброкачественных, так и злокачественных, а также осуществляют химиотерапию.

Врач-онколог Григорий Озерин, специализирующийся на патологиях молочной железы и кожи, проводит прием пациентов с использованием современного оборудования для дерматоскопии и при необходимости берет биопсию. Доброкачественные новообразования можно удалить радиоволновым методом непосредственно в поликлинике Дубны как в плановом, так и в экстренном порядке.

Глава города Максим Тихомиров отметил, что медико-санитарная часть продолжает развиваться: открываются новые отделения, расширяется сотрудничество с предприятиями города, а особое внимание уделяется диспансеризации и профилактике. Центр амбулаторной онкологической помощи способствует раннему выявлению заболеваний.

При необходимости пациентов направляют в федеральные медицинские учреждения для дальнейшего лечения.