Центр активного и здорового долголетия открыли в Домодедове

Первый в Подмосковье Центр активного и здорового долголетия открылся на базе больницы в Домодедове. Его цель — помочь сохранить активной и высокое качество жизни благодаря профилактическим программам и раннему выявлению акторов риска.

Как рассказали в региональном Минздраве, центр открыли по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь».

Заместитель председателя правительства Подмосковья и глава министерства Максим Забелин отметил, что диагностика и профилактика играют важную роль в сохранении здоровья.

«Центры активного и здорового долголетия позволят выявлять риски для здоровья на ранних стадиях и формировать для каждого пациента индивидуальные рекомендации по сохранению активности и хорошего самочувствия. Первый такой центр открылся в Домодедове, а всего в регионе планируем создать пять центров. До конца года остальные откроются в Мытищах, Ногинске, Балашихе и Химках», — сказал он.

В Домодедовской больнице пациенты смогут проходить комплексную диагностику для оценки состояния здоровья и выявления факторов риска. Они будут заполнять анкеты, проходить тесты и исследования для определения биологического возраста тела.

Жители округа уже прошли первый этап обследований. Они получили консультации терапевта, сделали ЭГК, флюорографию, кардиографию, маммографию и другие исследования.

Проверить свое здоровье могут все желающие старше 18 лет. Для этого нужно оформить предварительную запись через региональный портал, приложение «Добродел», по телефону 122, в «Макс» или информат в поликлинике.