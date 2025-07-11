Центр «Активное долголетие» в Красногорске отремонтируют в августе

В Красногорске продолжается ремонт центра «Активное долголетие», расположенного на улице Заводской. Этот центр, открытый более пяти лет назад, является первым и ключевым учреждением такого рода в городе.

По словам руководителя фракции «Единая Россия» в местном Совете депутатов Богдана Андриянова, помещения центра нуждаются в обновлении из-за интенсивного использования — ежедневно его посещают около 400 человек, что способствует естественному износу инфраструктуры.

Кроме того, в связи с расширением центра некоторые помещения будут увеличены. Так, например, хор численностью свыше 80 человек получит более просторные условия для репетиций и занятий.

Богдан Андриянов также отметил, что инженерные коммуникации здания оставались в неудовлетворительном состоянии с момента начала эксплуатации в 2002 году. В рамках ремонта планируется обновить санузлы и душевые кабины.

На данный момент работы выполнены примерно на 40%, а завершить их планируется к 10 августа, чтобы подготовить центр к старту нового учебного года.