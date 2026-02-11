Целевое обучение в медколледжах стало популярно среди студентов Коломны

Программа целевого обучения в медицинских колледжах подтверждает свою эффективность в решении кадрового вопроса в здравоохранении Московской области. Инициатива, реализуемая по поручению губернатора Андрея Воробьева, становится все более востребованной среди абитуриентов.

Одной из студенток, выбравших этот путь, стала Алина Абрамова — учащаяся Коломенского филиала Московского областного медицинского колледжа, которая уже второй год успешно осваивает профессию фельдшера по целевому направлению.

Решение связать жизнь с медициной Алина приняла еще в школьные годы. «Мне в целом нравится моя профессия, я давно мечтала стать медиком, фельдшером. Это, можно сказать, мечта моего детства. Но на это еще повлияли мои бабушки, ну и дядя, который на СВО. Он говорит, что медики сейчас очень важны, очень востребованы», — рассказала студентка.

За время обучения Алина уже дважды погружалась в профессиональную среду: сначала на встрече с медиками Коломенской больницы, а затем во время практики в неврологическом отделении Луховицкой больницы. «Я проходила практику в отделении неврологии. Мне там очень понравилось. Понравилось помогать медсестре-хозяйке, обычным постовым медсестрам, я смотрела на разные манипуляции. Я, допустим, разносила таблетки, помогала транспортировать пациентов», — поделилась она впечатлениями.

Стремление помогать людям Алина реализует и через волонтерскую деятельность. «Волонтеры-медики помогают детям в детских домах, детям с особенностями в других учреждениях. Мы привозим им всякие вкусняшки, играем с ними, показываем всякие спектакли и привозим какие-то игрушки, ну и дарим им свое тепло, надежду», — отметила она.

Для поддержки Алины и других будущих медиков в Московской области действует комплекс мер социальной поддержки работников здравоохранения, включающий различные доплаты, компенсацию аренды жилья, социальную ипотеку и другие программы, призванные помочь молодым специалистам уверенно начинать профессиональный путь.